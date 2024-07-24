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تحطم طائرة في نيبال واشتعال النار فيها لحظة الإقلاع وعلى متنها 19 شخصا (العربية)

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:15
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