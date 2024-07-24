Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: مطار فوتشو تشانغله الدولي يلغي 13 رحلة مغادرة ويؤجل العديد من الرحلات بسبب اقتراب إعصار غايمي

Lebanon 24
24-07-2024 | 03:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الكندية: الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الحرب في غزة وعلى الكنديين المغادرة
lebanon 24
24/07/2024 12:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من المحامين الدوليين يقدم دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بسبب "مجزرة النصيرات وقتل السجناء تحت التعذيب"
lebanon 24
24/07/2024 12:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: 18 قتيلا في تحطم طائرة خلال إقلاعها في مطار بنيبال
lebanon 24
24/07/2024 12:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار الملك خالد الدولي يعلن عودة العمليات التشغيلية لطبيعتها بعد العطل (الحدث)
lebanon 24
24/07/2024 12:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2024-07-24
05:17 | 2024-07-24
05:16 | 2024-07-24
05:12 | 2024-07-24
05:10 | 2024-07-24
05:01 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24