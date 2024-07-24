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الأونروا: لا مكان آمنا بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة

Lebanon 24
24-07-2024 | 03:17
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