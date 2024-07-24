Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا في الشرق الأوسط وندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها

Lebanon 24
24-07-2024 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل بشأن سياسات وممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية
lebanon 24
24/07/2024 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: نرحب برأي محكمة العدل الدولية ونؤكد على أهمية احترامه لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
24/07/2024 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
24/07/2024 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يلتقي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط في السراي
lebanon 24
24/07/2024 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2024-07-24
05:17 | 2024-07-24
05:16 | 2024-07-24
05:12 | 2024-07-24
05:10 | 2024-07-24
05:01 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24