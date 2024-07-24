Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني مع اثنين من مرافقيه في ضربة جوية تركية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة شمال العراق
lebanon 24
24/07/2024 14:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار سيارة مفخخة في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق يسفر عن سقوط عدد من الجرحى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/07/2024 14:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل 3 مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية لم تتضح هوية الجهة التي شنّتها ليلاً على شرق سوريا قرب الحدود مع العراق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/07/2024 14:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العمليات المشتركة العراقية: مقتل عدد من الإرهابيين في ضربة جوية شرق صلاح الدين
lebanon 24
24/07/2024 14:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2024-07-24
07:28 | 2024-07-24
07:28 | 2024-07-24
07:23 | 2024-07-24
07:19 | 2024-07-24
06:59 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24