النائب إيلي محفوض: نقترح أن يبادر البطريرك الراعي الى دعوة برّي والفريق الذي يمثّله وجعجع والجميّل ونوّاب المعارضة وعدد من المرجعيّات إلى طاولة مستديرة في بكركي

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