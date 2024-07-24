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النائب إيلي محفوض: نقترح أن يبادر البطريرك الراعي الى دعوة برّي والفريق الذي يمثّله وجعجع والجميّل ونوّاب المعارضة وعدد من المرجعيّات إلى طاولة مستديرة في بكركي
Lebanon 24
24-07-2024
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05:16
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