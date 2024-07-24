Advertisement

أخبار عاجلة

دورية من شرطة بلدية طرابلس تقوم بإزالة المخالفات على الأملاك العامة والخاصة في منطقة أبي سمراء

Lebanon 24
24-07-2024 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء الأحزاب في الشمال: نحيي قرار بلدية طرابلس بإزالة التعديات على الأملاك العامة
lebanon 24
24/07/2024 17:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إزالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس
lebanon 24
24/07/2024 17:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال عائلي بسبب التعديات على الأملاك العامة في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
24/07/2024 17:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اجراءات للبلدية تتعلق بالدراجات النارية
lebanon 24
24/07/2024 17:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:06 | 2024-07-24
09:59 | 2024-07-24
09:54 | 2024-07-24
09:53 | 2024-07-24
09:33 | 2024-07-24
09:27 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24