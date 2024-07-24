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رئيس حكومة بريطانيا: نشدد على أهمية وقف النار في غزة وبدء مسار حل الدولتين (العربية)

Lebanon 24
24-07-2024 | 07:28
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