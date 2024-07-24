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الجيش الإسرائيلي: صور فيديو حزب الله التقطت بمسيّرة مخصصة للتصوير فقط ولم يتأثر نشاط القاعدة

Lebanon 24
24-07-2024 | 08:02
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