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مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: منفذ محاولة اغتيال ترمب كانت بحوزته متفجرات قبل تنفيذ الهجوم

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:54
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