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"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الوفد الإسرائيلي لن يستأنف المفاوضات إلا بعد مناقشة بايدن ونتنياهو إطار الصفقة مع حماس

Lebanon 24
24-07-2024 | 11:44
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