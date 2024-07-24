Advertisement

أخبار عاجلة

شرطة مبنى الكابيتول ترش رذاذ الفلفل على محتجين يحاولون اجتياز حاجز قرب الكونغرس حيث سيلقي نتنياهو خطاب (رويترز)

Lebanon 24
24-07-2024 | 13:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرطة الكونغرس الأميركي تعتقل متظاهرين دخلوا المبنى احتجاجاً على خطاب سيلقيه نتنياهو وللمطالبة بوقف العدوان على غزة (الميادين)
lebanon 24
25/07/2024 04:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن شرطة الكونغرس: سيكون هناك وجود متزايد لقوات إنفاذ القانون في مبنى الكونغرس استعدادا لخطاب نتنياهو
lebanon 24
25/07/2024 04:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه
lebanon 24
25/07/2024 04:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أخذ وردّ.. نتنياهو سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي الشهر المقبل
lebanon 24
25/07/2024 04:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2024-07-24
18:39 | 2024-07-24
18:37 | 2024-07-24
18:36 | 2024-07-24
18:36 | 2024-07-24
18:31 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24