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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: أكدت في رسالة إلى بايدن أن الوقت حان لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-07-2024 | 15:49
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