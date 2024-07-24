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"رويترز" عن مسؤول أميركي: في المرحلة الأولية سيخرج النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والمرضى والجرحى خلال 42 يوماً

Lebanon 24
24-07-2024 | 17:18
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