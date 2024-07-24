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قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة السوكي في ولاية سنار

Lebanon 24
24-07-2024 | 17:19
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