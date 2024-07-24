Advertisement

أخبار عاجلة

مجموعة الضغط اليهودية الأميركية جيه ستريت: نتنياهو قدم الأعذار بشأن إخفاقاته بدلا من وضع خطة للمستقبل

Lebanon 24
24-07-2024 | 18:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن": تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يصل إلى استنتاج مفاده أنه من المرجح أن يقاوم نتنياهو الضغط الأميركي لوضع خطة بشأن ما بعد الحرب في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2024 08:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: نرفض اتهامات نتنياهو الجديدة بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية
lebanon 24
25/07/2024 08:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية بدلاً من إعطائه فرصه لتلميع وجهه أمام العالم
lebanon 24
25/07/2024 08:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية بدلاً من إعطائه فرصه لتلميع وجهه أمام العالم
lebanon 24
25/07/2024 08:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:18 | 2024-07-25
00:44 | 2024-07-25
00:41 | 2024-07-25
00:32 | 2024-07-25
00:30 | 2024-07-25
00:27 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24