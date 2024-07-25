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أخبار عاجلة
إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرقي مدينة قليلية شمالي الضفة الغربية
Lebanon 24
25-07-2024
|
04:01
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