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"لبنان 24": طائرات مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة رب ثلاثين بينما أطراف بلدة عيترون تتعرّض لقصفٍ مدفعيّ
Lebanon 24
25-07-2024
|
05:14
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