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القيادة الوسطى الأميركية تعلن أنّ قواتها تمكنت من تدمير صاروخين معدين للإطلاق في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-07-2024 | 10:01
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