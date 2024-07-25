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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في سلاح المدرعات وإصابة جنديين آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:12
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