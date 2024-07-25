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وزير الدفاع الأميركي: شهدنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي لحلف النيتو (العربية)
Lebanon 24
25-07-2024
|
11:19
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