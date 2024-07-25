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غوتيريس يحذر من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-07-2024 | 12:47
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