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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يشكر بايدن على 50 سنة من الدعم لإسرائيل

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:41
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