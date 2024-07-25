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استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب نتنياهو لم يغير شيئا في الوضع

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:56
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