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أكسيوس: نتنياهو قال لعائلات الرهائن إن إسرائيل ستقدم مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار إلى حماس خلال يومين
Lebanon 24
25-07-2024
|
16:55
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