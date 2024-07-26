Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت مستشفى تابع للأونروا ومخيما لللاجئين في قطاع غزة مؤخرا وهذا أمر غير مقبول

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً ويجب أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف الحرب
lebanon 24
26/07/2024 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين بدعم إيران
lebanon 24
26/07/2024 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك كل حقوق الفلسطينيين ولا تكترث بالقانون الدولي
lebanon 24
26/07/2024 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين ونستنكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين مدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
lebanon 24
26/07/2024 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2024-07-26
14:13 | 2024-07-26
13:50 | 2024-07-26
13:44 | 2024-07-26
13:22 | 2024-07-26
13:21 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24