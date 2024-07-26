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المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة وصلا لمستويات غير مسبوقة
Lebanon 24
26-07-2024
|
11:54
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