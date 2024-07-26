Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: أعتقد أن هناك تقدما في المحادثات بسبب الضغط العسكري على حماس

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب الضغط العسكري.. اتفاق قريب لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وهذه تفاصيله
lebanon 24
26/07/2024 21:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الضغط العسكري على حماس يحدث بعض التغيير الذي يزيد من فرص إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
26/07/2024 21:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو قال لعائلات المحتجزين إن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري
lebanon 24
26/07/2024 21:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نحن نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس" وسيكون هناك استمرار لضرب ما تبقى منها (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/07/2024 21:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2024-07-26
14:13 | 2024-07-26
13:50 | 2024-07-26
13:44 | 2024-07-26
13:22 | 2024-07-26
13:21 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24