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المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب الرئيس جوش شابيرو: هاريس كانت محقة أمس بشأن إسرائيل وغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-07-2024 | 14:13
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