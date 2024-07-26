29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
26-07-2024
|
16:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة في غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة في غزة (الجزيرة)
27/07/2024 02:32:26
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء أميركيون يطالبون بايدن وهاريس في رسالة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
أطباء أميركيون يطالبون بايدن وهاريس في رسالة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
27/07/2024 02:32:26
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء أميركيون في رسالة للبيت الأبيض: لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة
Lebanon 24
أطباء أميركيون في رسالة للبيت الأبيض: لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة
27/07/2024 02:32:26
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: مئات السكان عالقون في شرق خان يونس بسبب العملية العسكرية (الجزيرة)
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: مئات السكان عالقون في شرق خان يونس بسبب العملية العسكرية (الجزيرة)
27/07/2024 02:32:26
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
23:23 | 2024-07-25
25/07/2024 11:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
04:12 | 2024-07-26
26/07/2024 04:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
02:45 | 2024-07-26
26/07/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
06:07 | 2024-07-26
26/07/2024 06:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
05:12 | 2024-07-26
26/07/2024 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:05 | 2024-07-26
أطباء أميركيون في رسالة للبيت الأبيض: لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما رأيناه في غزة
19:03 | 2024-07-26
أطباء أميركيون يطالبون بايدن وهاريس في رسالة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
19:02 | 2024-07-26
القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا خلال الساعات ال24 الماضية 6 مسيرات في مناطق خاضعة للحوثيين في اليمن
19:00 | 2024-07-26
القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا بشكل منفصل 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين على سواحل اليمن
18:58 | 2024-07-26
ترمب يرد على تصريحات مدير FBI: كانت رصاصة ولم تكن شظايا
18:58 | 2024-07-26
آليات الاحتلال تطلق نيرانها شمال مخيم النصيرات وسط القطاع
فيديو
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
27/07/2024 02:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24