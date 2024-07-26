Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء أميركيون يطالبون بايدن وهاريس في رسالة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-07-2024 | 19:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: الضحايا قد يتجاوزون 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون في رسالة لبايدن وهاريس: عدد القتلى أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: أكدت في رسالة إلى بايدن أن الوقت حان لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار
lebanon 24
27/07/2024 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: بايدن وستارمر يؤكدان على التطلع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
27/07/2024 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2024-07-26
19:02 | 2024-07-26
19:00 | 2024-07-26
18:58 | 2024-07-26
18:58 | 2024-07-26
18:38 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24