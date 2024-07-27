Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا: قصفنا مطارا عسكريا روسيا في جزيرة القرم

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تسيطر على بلدة جديدة وتحيّد 1875 عسكريا أوكرانيا
lebanon 24
27/07/2024 09:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي: بيان البنتاغون الذي يسمح لأوكرانيا بضرب شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأميركية قد يؤدي إلى توسيع الصراع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/07/2024 09:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: بايدن جعل إيران أقوى وإذا كان ترامب في الرئاسة لما هاجمت روسيا أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 09:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قصفنا بصواريخ عالية الدقة مطارات أوكرانية كان من المخطط نشر طائرات غربية فيها (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 09:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:48 | 2024-07-27
02:35 | 2024-07-27
02:30 | 2024-07-27
02:23 | 2024-07-27
01:57 | 2024-07-27
01:49 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24