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الجيش الإسرائيلي يأمر الفلسطينيين بإخلاء "مناطق آمنة" جنوب غزة بسبب "نشاطات حماس هناك"

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:30
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