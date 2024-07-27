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"رويترز" نقلا عن مصادر في غزة: إستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل في هجوم إسرائيليّ على مدرسة غربي دير البلح

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:38
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