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ترامب: عدم كفاءة هاريس سيطيل أمد الحرب بشكل كبير وسيؤخر إطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
27-07-2024
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07:59
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