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"سي ان ان" عن مسؤولين أميركيين: مساعدو هاريس كانوا من دعاة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:54
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