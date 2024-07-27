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سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محيط دوار العلم شرق خان يونس

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:13
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