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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:29
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