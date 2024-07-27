Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: بناء على تقييم الوضع والمعلومات الاستخبارية فإن حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ

Lebanon 24
27-07-2024 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى من جراء سقوط الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس في الجولان إلى 11
lebanon 24
28/07/2024 04:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه الجولان
lebanon 24
28/07/2024 04:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر أبلغت رئيس الموساد أنها ستشارك ببناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور السلاح لغزة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار
lebanon 24
28/07/2024 04:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصدنا نحو 40 عملية إطلاق على قاعدة المراقبة الجوية في ميرون شمالي البلاد وحزب الله يتبنى تنفيذها (الجزيرة)
lebanon 24
28/07/2024 04:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-07-27
16:52 | 2024-07-27
16:50 | 2024-07-27
16:47 | 2024-07-27
16:36 | 2024-07-27
16:29 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24