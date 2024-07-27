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"إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية: "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس"

Lebanon 24
27-07-2024 | 13:42
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