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وسائل إعلام إسرائيلية: يجب الاستحضار دائما في الوعي أنّ فتح معركة كبيرة مع لبنان لن تبقى فقط معه

Lebanon 24
27-07-2024 | 15:34
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