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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: فريق نتنياهو فوجئ بنائبة الرئيس هاريس ويبدو أنها ستكون أكثر صرامة من بايدن

Lebanon 24
27-07-2024 | 16:50
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