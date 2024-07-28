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الجيش الإسرائيلي: استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية في مناطق شبريحا وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا
Lebanon 24
28-07-2024
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