Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق أولي للجيش يكشف أنه لم يطلق صواريخ اعتراضية تجاه الصاروخ الذي سقط بـمجدل شمس

Lebanon 24
28-07-2024 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: النظام الدفاعي لناقلة الجند لم يتم تفعيله لقصر المدى الذي أطلق منه الصاروخ
lebanon 24
28/07/2024 21:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقطت مسيرة تابعة للجيش في مخيم نور شمس في طولكرم نتيجة عطل فني ويجري التحقيق في الحادث
lebanon 24
28/07/2024 21:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف
lebanon 24
28/07/2024 21:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء الإسرائيلية قادما من لبنان
lebanon 24
28/07/2024 21:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2024-07-28
14:07 | 2024-07-28
13:46 | 2024-07-28
13:37 | 2024-07-28
13:30 | 2024-07-28
13:27 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24