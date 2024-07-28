البطريرك الراعي في عظة الاحد من الديمان : كم نتمنى لو ان السياسيين المعرقلين لانتخاب رئيس للجمهورية ان يصغوا الى صوت الله لاتخذوا قرارا صائبا وانقذوا البلاد

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