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البطريرك الراعي في عظة الاحد من الديمان : كم نتمنى لو ان السياسيين المعرقلين لانتخاب رئيس للجمهورية ان يصغوا الى صوت الله لاتخذوا قرارا صائبا وانقذوا البلاد

Lebanon 24
28-07-2024 | 03:34
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البطريرك الراعي في عظة الأحد: كم نتمنى لو أن الذين يتعاطون الشأن السياسي يسارعون الى الاهتمام بشؤون الشعب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وينتخبون رئيساً للجمهورية وفقا للدستور ما يعيد الثقة بمؤسساتنا الدستورية
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