Advertisement

أخبار عاجلة

ليبرمان: تصريحات الجيش الإسرائيلي بعدم توقع استهداف حزب الله ملعبا تذكرنا بقوله إن حماس ردعت ولا تريد تصعيدا

Lebanon 24
28-07-2024 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: علي محمد يحيى القائد بحزب الله مسؤول عن استهداف مجدل شمس
lebanon 24
28/07/2024 21:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين: ندين التصريحات الكاذبة لعوفير فيليك مستشار نتنياهو بأن حماس لا تريد صفقة (الجزيرة)
lebanon 24
28/07/2024 21:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهداف منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان
lebanon 24
28/07/2024 21:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش رد على استهداف "حزب الله" بقصف موضعي طال أهدافاً عدة
lebanon 24
28/07/2024 21:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2024-07-28
14:07 | 2024-07-28
13:46 | 2024-07-28
13:37 | 2024-07-28
13:30 | 2024-07-28
13:27 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24