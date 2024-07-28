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المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل ستمارس حقها وواجبها في الدفاع عن النفس وسترد على المجزرة

Lebanon 24
28-07-2024 | 04:19
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