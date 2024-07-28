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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين سياسيين: نريد إيلام "حزب الله" من دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة

Lebanon 24
28-07-2024 | 10:45
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