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غوتيريش: يجب وقف تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق فورا وعلى كل الأطراف الامتثال لالتزاماتها بالقانون الدولي (الجزيرة)
Lebanon 24
28-07-2024
|
13:30
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