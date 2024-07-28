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بو حبيب: تلقينا تطمينات من الدول المعنية تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً وكذلك رد حزب الله

Lebanon 24
28-07-2024 | 15:34
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